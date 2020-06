La Bild sicura: l’Atletico allo scoperto per Gotze, c’è la prima offerta

Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund la termine della stagione a parametro zero. Il fantasista classe ’92 è in scadenza di contratto e tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo. Sulle tracce del tedesco ci sono diversi club ma nelle ultime ore – stando a quanto racconta l’autorevole Bild – si sarebbe fatto avanti con decisione l’Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero già presentato una prima offerta d’ingaggio da oltre 2 milioni più bonus a stagione. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter personale Gotze