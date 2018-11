La Bild sicura: Kovac verso l’esonero, Wenger in pole per la panchina del Bayern

L’avventura di Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco è ormai ai titoli di cosa. Ne sono certi i colleghi della Bild: in pole per subentrare al tecnico croato c’è Arsene Wenger. Secondo il noto quotidiano tedesco il profilo del manager francese, reduce dalla lunga esperienza con l’Arsenal, sarebbe quello ideale per archiviare la negativa parentesi Kovac, ormai sfiduciato sia dalla società sia dalla squadra e che – salvo sorprese – dopo la gara di domani di Champions contro il Benfica saluterà il Bayern.

Foto: sito ufficiale Arsenal