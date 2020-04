La Bild sicura: Klose ha detto sì al Bayern Monaco, sarà il vice di Flick

Hans-Dieter Flick, attuale allenatore del Bayern Monaco e fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023, nelle scorse settimane aveva avanzato la richiesta per un ingresso di Miroslav Klose nel suo staff. E ora, dopo attente valutazioni, secondo la Bild è arrivata la risposta dell’ex attaccante della Lazio: Klose, attualmente alla guida la squadra Under 17 dei bavaresi, ha accettato l’incarico come assistente di Flick sulla panchina del Bayern a partire dalla prossima stagione.

Foto: Sport.de