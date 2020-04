La Bild sicura: il Dortmund accelera per Ferran Torres. Pronta l’offerta al Valencia

Ferran Torres è un obiettivo concreto del Borussia Dortmund. Secondo quanto rivela la Bild, i tedeschi avrebbero deciso di accelerare per anticipare la folta concorrenza in fila per il centrocampista del Valencia, una delle più grandi promesse del calcio spagnolo. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Dortmund avrebbe pronta un’offerta da circa 40 milioni di euro per l’esterno spagnolo, in scadenza nel 2021. Potrebbe essere lui l’erede di Jadon Sancho, destinato alla Premier League. Sulle tracce di Ferran Torres c’è anche il Barcellona, mentre il Valencia cercherà di blindarlo con un super rinnovo. Intanto, però, il Dortmund si muove concretamente…

Victoria importantísima en el Derbi valenciano. A partir de ahora concentración máxima en el partido del martes. AMUNT pic.twitter.com/jx0DtBhVVJ — Ferran Torres (@FerranTorres20) December 7, 2019

Foto: Twitter personale Ferran Torres