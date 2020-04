La Bild sicura: il Bayern Monaco accelera per il rinnovo di Alaba

Prosegue la campagna rinnovi in casa Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo aver blindato il tecnico Flick e Muller, presto potrebbe annunciare il prolungamento di altri due giocatori: Thiago Alcantara e David Alaba. Lo rende noto la Bild, che svela come il Bayern sarebbe ormai a un passo dal rinnovo del centrocampista spagnolo fino al 2023, mentre negli ultimissimi giorni avrebbe intensificato i contatti con il laterale austriaco per allungare il contratto in scadenza nel 2021. E l’accordo tra le parti, secondo la sopracitata fonte, ora sarebbe molto più vicino rispetto alle scorse settimane.

Foto: hallomuenchen