La Bild sicura: il Bayern blinda Alaba, pronto il rinnovo monstre. Le cifre

Prosegue la campagna rinnovi in casa Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo aver blindato il tecnico Flick, Muller e Neuer, presto dovrebbe annunciare il prolungamento di un altro giocatore: David Alaba. Lo rende noto l’autorevole Bild, che svela come il Bayern sarebbe ormai a un passo dal rinnovo del laterale austriaco, in scadenza nel 2021. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, per Alaba sarebbe pronto un ingaggio da ben 15 milioni di euro a stagione per spazzare via qualsiasi indiscrezione di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Bayern