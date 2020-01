La Bild sicura: Gotze in scadenza, no al rinnovo con il Dortmund

Sono destinate a separarsi le strade di Mario Gotze e del Borussia Dortmund. Ne è certa la Bild, che rivela come il trequartista tedesco classe 1992 nelle ultime ore abbia respinto una proposta di rinnovo messa sul tavolo dal club giallonero. Gotze è in scadenza di contratto a giugno, ecco perché una sua partenza a parametro zero ora si fa sempre più concreta.

Foto: Twitter personale Gotze