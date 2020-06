La Bild sicura: colpo Bayern Monaco, è fatta per Kouassi del Psg

Niente rinnovo con il Psg. Tanguy Kouassi, a differenza di quanto raccontato nei giorni scorsi dalla stampa francese, lascia il club parigino per trasferirsi in Bundesliga: come rivela l’autorevole Bild (notizia confermata anche da RMC Sport), infatti, il Bayern Monaco avrebbe chiuso l’operazione per il talentuoso difensore classe 2002, in scadenza di contratto. Kouassi sarà così il primo acquisto dei bavaresi in vista della prossima stagione: il 18enne è atteso in Germania nei prossimi giorni per la firma sul contratto quinquennale.

Foto: AS