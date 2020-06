La Bild sicura: Bayern, si allontana il rinnovo di Thiago Alcantara. C’è il Liverpool

Thiago Alcantara sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco. Secondo quanto rivela l’autorevole Bild, infatti, l’ex centrocampista del Barcellona avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 con i bavaresi. La sua volontà – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte- sarebbe quella di andarsene già durante la prossima sessione di mercato. La destinazione? Sulle sue tracce ci sarebbe il Liverpool, club in cima alla lista dei desideri di Thiago.

Foto: Twitter personale Thiago Alcantara