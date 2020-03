La Bild sicura: Bayern, nuovo assalto a Sané. Incontro con gli agenti

Il Bayern Monaco non molla la presa per Leroy Sané. Dopo i rumors dell’anno scorso, il club tedesco sarebbe tornato alla carica: come scrive la Bild, la scorsa settimana in Germania c’è stato un incontro tra il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, e l’agenzia che cura gli interessi dell’esterno offensivo in scadenza di contratto nel 2021 con il Manchester City. Il Bayern, si legge, sarebbe pronto a mettere sul piatto un importante contratto quinquennale per cercare di anticipare la concorrenza delle big spagnole.

Foto: Twitter ufficiale Premier League