Sono destinate a separarsi le strade di Javi Martinez e del Bayern Monaco. Secondo quanto riporta l’autorevole Bild, infatti, il club bavarese non rinnoverà il contratto del centrocampista in scadenza nel 2021. Ma non è tutto: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, in estate il classe ’88 ex Athletic Bilbao è destinato a lasciare il Bayern per mettersi in gioco altrove.

Foto: AS