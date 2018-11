La Bild sicura: Atletico Madrid, assalto a Thorgan Hazard. A gennaio…

Secondo quanto rivela l’autorevole Sport Bild, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a dare l’assalto decisivo a Thorgan Hazard, fratello minore di Eden. Il fantasista del Borussia Mönchengladbach sarebbe infatti finito nel mirino del club spagnolo, pronto a strappare il gioiello classe 1993 dalla corte del club tedesco. Complice il contratto in scadenza nel 2020, esiste una concreta possibilità che le parti decidano di comune accordo di separarsi già a gennaio quando sarà possibile per la società tedesca di incassare dalla cessione del cartellino di Hazard. E l’Atletico vuole accelerare i tempi per anticipare la concorrenza.

Foto: Numero Diez