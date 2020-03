La Bild: le big di Premier in fila per Sancho, il Dortmund fissa il prezzo da capogiro

Jadon Sancho è uno dei gioielli più preziosi del calcio europeo. 17 gol e 18 assist in stagione con la maglia del Borussia Dortmund, giocate di alta scuola e numeri da predestinato. E inevitabilmente le big – soprattutto quelle di Premier League con Chelsea e United in prima fila – sono in fila per provare a strapparlo ai tedeschi, anche in virtù di un contratto non certo lungo (scadenza 2022). Lo stesso Dortmund, secondo quanto riferisce la Bild, avrebbe già fissato il prezzo di Sancho in vista dell’estata: 140 milioni di euro. Una cifra da capogiro ma che difficilmente spaventerà i top club europei.

Foto: Twitter personale Sancho