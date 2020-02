La Bild insiste: “Rangnick sarà allenatore-ds del Milan dalla prossima stagione”

Ralf Rangnick è già stato accostato al Milan nelle scorse settimane, adesso la Bild insiste e secondo la testata tedesca, l’attuale direttore tecnico della Red Bull dalla prossima estate sarà in forza ai rosseneri con la duplice funzione di allenatore-direttore sportivo. Secondo la Bild siamo in uno stato avanzato della trattativa anche se la Red Bull non è stata per il momento avvertita.

Foto: Bild.de