La Bild: Haaland, 20 milioni per strapparlo al Salisburgo. C’è la clausola

I numeri parlano per lui. Erling Haaland è destinato a diventare l’attaccante del futuro. Il bomber del Salisburgo, classe 2000, sta conquistando le prime pagine dei giornali a suon di gol: sono già 27 da inizio stagione, di cui 8 realizzati in Champions League. Un vero e proprio prodigio che le big d’Europa sono pronte a contendersi sul mercato. E il prezzo del cartellino potrebbe poi non essere così oneroso. Come riporta La Bild, infatti, il norvegese si potrebbe liberare dal Salisburgo sotto pagamento di una clausola da 20 milioni di euro. Una cifra di gran lunga inferiore a quello che potrebbe essere il suo valore di mercato in questo momento. Haaland ha un contratto in scadenza nel 2023.

Foto: Twitter Champions