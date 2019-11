La Bild fa retromarcia: panchina Bayern, il club tedesco dice no a Wenger. Gli scenari

Non sarà Arsene Wenger – salvo clamorose sorprese – il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Ieri la Bild era sicura che l’ex tecnico dell’Arsenal fosse balzato in pole position per raccogliere l’eredità di Kovac. Nelle ultime ore, però, c’è stata una retromarcia: la stessa Bild, che cita fonti interne al club bavarese, svela che Wenger ha contattato Rummenigge nella giornata di mercoledì per segnalare il proprio interesse nell’allenare il Bayern. Il presidente ha confermato di apprezzare il lavoro svolto in passato dal francese, ma ha declinato la sua candidatura. Ecco perché, si legge, non è escluso che in panchina possa restare Flick, attuale tecnico ad interim. Poi in vista di giugno il Bayern andrà all’assalto di uno tra Tuchel e Ten Hag.

Foto: sito ufficiale Arsenal