Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, la Bild annuncia che la Bundesliga ripartirà il 15 maggio. Dopo il via libera del Governo, sarebbe stato trovato l’accordo per iniziare esattamente fra dieci giorni. La DFL avrebbe già comunicato la decisione a tutti i club. Venerdì prossimo, dunque, si giocherà la ventiseiesima giornata di con l’incontro tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Non resta che attendere l’ufficialità.