La bellissima storia di Bastien: l’ictus e il coma a febbraio: dopo 7 mesi torna in campo

17/12/2025 | 12:30:36

Una notizia commuove il mondo del calcio e che riguarda il giocatore belga, Samuel Bastien, centrocampista che abbiamo conosciuto in Italia nel 2015-16, portato in Serie B dall’Avellino e poi ha toccato anche la Serie A, giocando dal 2016 al 2018 al Chievo Verona. Il giocatore, passato poi anche all’Anderlecht, allo Standard Liegi, al Burnsley, dal 2024 era in forza al Fortuna Sittard in Olanda. Bastien a febbraio scorso, ha avuto un ictus ed è stato diversi giorni in coma. Dopo 7 mesi, è tornato in campo e non da dilettante, sempre nel Fortuna Sittard. Un vero e proprio miracolo. Bastien ha fatto il suo rientro con una breve ma significativa apparizione, simbolo della fine di un percorso di recupero lungo e complesso. Subito dopo la partita, Bastien ha raccontato la drammaticità dei mesi vissuti: “I medici prima avevano detto ai miei familiari che non mi sarei più svegliato e poi che non avrei più giocato a calcio. Non sono ancora al 100%, ma è bello essere di nuovo qui”. Una bellissima notizia per un ragazzo che aveva una buona carriera davanti a sé, si era un po’ perso, riuscendo comunque a giocare in campionati importanti come quello inglese (Championship), belga e ora in Olanda. Ma la notizia bella è che il giocatore, classe 1996, innanzi tutto abbia superato un ictus, stia bene e ora può sognare di tornare a giocare con continuità.

Foto: sito Chievo