La bella storia di Nonna Lina: dalla lotta contro il Coronavirus alla sorpresa di Valentino Rossi

Una bella storia – non calcistica – ma degna di nota quella che è accaduta alla signora Italica Giordana, conosciuta in paese come Nonna Lina. La signora, 102enne è stata dimessa in questi giorni dall’ospedale San Martino di Genova, dopo un ricovero di tre settimane a causa del coronavirus. Vinta la malattia, l’arzilla signora è anche riuscita a realizzare un suo grande desiderio: conoscere il suo idolo, il pilota Valentino Rossi. Contatta direttamente dal 9 volte campione del mondo, la signora Lina ha ricevuto la promessa di poterlo incontrare dal vivo una volta passata l’emergenza. A rivelare la storia, Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota, tramite il proprio profilo Instagram. Una bella storia che di questi tempi ci può aiutare a non spegnere la speranza.