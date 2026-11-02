La battaglia di Perinetti contro i DCA: dal ricordo di Emanuela a una proposta di legge in Senato

02/11/2026 | 11:02:16

Giorgio Perinetti non si ferma. Nel ricordo della figlia Emanuela, tragicamente scomparsa a causa dell’anoressia, prosegue la sua battaglia contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA). Il libro “Quello che non ho visto arrivare”, scritto insieme al giornalista Michele Pennetti, sarà presentato domani 3 novembre 2026 alle ore 9:00 nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore Filippo Melchiorre. L’evento è stato annunciato dallo stesso Perinetti sul suo profilo Instagram.

All’incontro interverranno anche il dottor Antonio Moschetta, docente e direttore della UOC di Medicina Interna del Policlinico di Bari e l’onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute.

La storia di Emanuela va oltre le pagine di un libro: è un grido d’allarme per mantenere alta l’attenzione su una piaga che colpisce trasversalmente al di là dell’età e del genere, spingendo la società e le istituzioni a unire le forze. Durante la presentazione, infatti, verrà illustrata una proposta di legge.

“Emanuela non ce l’ha fatta, altre Emanuela possono farcela”.

Questo è il monito del direttore Perinetti: una missione d’amore e di impegno civile. Al suo fianco in questa sfida c’è anche l’AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso), che ha promosso una raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica con una borsa di studio intitolata ad Emanuela Perinetti.