La ASL mette in quarantena la Salernitana. Il club chiede il rinvio della gara con il Venezia

Dove eravamo rimasti, così ripartiamo. Dopo Udinese-Salernitana non giocata, perchè l’ASL aveva bloccato la partenza dei campani per il Friuli, dopo due settimane la situazione è analoga. L’ASL di Salerno ha messo in quarantena Salernitana, che ieri ha fatto registrare ben 8 positivi al Covid. E’ stato effettuato in giornata un nuovo giro di tamponi, il cui esito si conoscerà domani.

Il club campano ha chiesto il rinvio della partita contro il Venezia di giovedì. La Lega Calcio quindi ora dovrà decidere, anche se la situazione non è semplice, visto che i focolai nelle varie squadre sono davvero numerosi.