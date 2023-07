Georgios Kyriakopoulos si prepara a iniziare la sua avventura con la maglia del Monza. Il difensore è arrivato in questi minuti alla clinica Columbus di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito. Poi, il giocatore ormai ex Sassuolo firmerà il contratto che lo legherà alla squadra della famiglia Berlusconi. Nella seconda parte della stagione scorsa ha giocato in prestito al Bologna.

Foto: sito Bologna