Kyriakopoulos: “De Zerbi importante per me, Sassuolo fantastica”

In vista della gara con il Brescia, ha parlato in conferenza stampa il terzino del Sassuolo, Giorgos Kyriakopoulos. Arrivato in estate dall’Asteras Tripoli, il greco si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di De Zerbi. “Il mister è molto importante per me”, ha dichiarato il giocatore proprio sul suo allenatore ed ha poi parlato del suo ambientamento in Italia: “I primi mesi qui sono stati fantastici. Mi piace molto vivere qui, mi piace l’Italia, mi piace Sassuolo. L’unica difficoltà iniziale è stata la lingua. Mi hanno sorpreso molte cose: i campi, il Mapei Football Center, l’organizzazione. Lavoriamo molto bene ed è tutto altamente professionale per ogni calciatore. A Sassuolo c’è un’atmosfera familiare che mi piace molto. Qui sto molto bene e sogno di arrivare in un grande club e giocare la Champions”.

Verso Sassuolo-Brescia: “Sarà una partita difficile, il Brescia è una squadra tosta e verrà agguerrita. – ha dichiarato – Sarà triste giocare a porte chiuse e senza tifosi, ma dobbiamo andare oltre”.

Foto: Sito ufficiale Sassuolo Calcio