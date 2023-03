Kvernadze, il Frosinone e quelle rivelazioni del suo agente

Un altro georgiano in Italia dopo il fenomenale Kvaratskhelia, ci sono le condizioni. L’identikit è quello di Giorgi Kvernadze, esterno offensivo classe 2003 in forza alla Dinamo Batumi. Il suo agente Mamuka Jugeli, lo stesso di Kvaratskhelia, aveva parlato al canale georgiano Geo Team esattamente venti giorni fa, indicando nel Verona e soprattutto nel Frosinone i due club fortemente interessati. Proprio il Frosinone vuole stringere i tempi, sarebbe un regalo importante in vista della probabile promozione in Serie A.

Foto: Instagram personale