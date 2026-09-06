Kvernadze: “Faremo di tutto per rimanere in A. Io titolare in Nazionale? Lì c’è il più forte del mondo”
06/09/2026 | 18:42:19
L’attaccante del Frosinone. Giorgi Kvernadze, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Venezia. Queste le sue parole:
“Abbiamo fatto di tutto per salire in A, ora faremo di tutto per rimanerci. Se mi vedrete mai titolare in Nazionale? In nazionale c’è il più forte al mondo Kvaratskhelia, speriamo magari di poter giocare insieme presto.
Foto: Instagram Kvernadze