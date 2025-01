Kvaratskhelia, ultimo giorno a Castel Volturno: il PSG lo aspetta

Sono ormai gli ultimi attimi a Napoli per Kvaratskhelia, che pochi minuti fa ha lasciato il centro d’allenamento nel comune di Castel Volturno, e si prepara per il viaggio a Parigi. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, svelando il ritorno sul calciatore da parte del PSG, dopo un primo assalto tentato la scorsa estate. La trattativa è ormai in fase di definizione, parliamo di circa 70 milioni di euro più bonus.

Foto: Sportitalia