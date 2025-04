Kvaratskhelia: “Terza inglese in Champions? I precedenti ci aiuteranno”

Il PSG si prepara per la semifinale di andata di Champions League contro l’Arsenal. Ai canali ufficiali del club, ha parlato l’ex Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che ha così parlato: “Da un lato è fantastico giocare ancora contro una formazione inglese, ma dall’altro forse un po’ meno perché hanno studiato le nostre partite, anche se è vero anche il contrario. Noi seguiamo le loro partite e abbiamo una migliore comprensione del calcio inglese ora, soprattutto dopo aver giocato contro squadre come Liverpool e Aston Villa. Non è stato facile affrontarli, ma abbiamo dato il massimo. Penso che tutto questo avrà un impatto positivo e ci aiuterà contro l’Arsenal”.

Foto: Instagram PSG