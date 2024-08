Kvaratskhelia sta per diventare padre: il giocatore è in permesso a Tbilisi

Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato con il Napoli nella giornata odierna. Il giocatore è tornato in patria, a Tbilisi, per stare vicino alla moglie che sta per partorire. Uscito a pochi minuti dall’intervallo della gara di Verona per un malessere, Kvaratskhelia ha chiesto e ottenuto il permesso di allontanarsi per qualche giorno dal club campano.

Foto: twitter Napoli