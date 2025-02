Kvaratskhelia: “Sono molto felice a Parigi. Tutto sta andando per il verso giusto”

Khvicha Kvaratskhelia, ex Napoli, ieri sera ha trovato il suo primo gol in Champions con il PSG.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice, tutto va bene. Ci vuole tempo, cambi paese, è diverso, non è mai facile. Ma penso che tutto stia andando nella giusta direzione e lavoro sodo. Devo ringraziare tutti per l’accoglienza”.

Preferisci Liverpool o Barcellona negli ottavi di finale? “Non ho una preferenza, non importa chi arriva… Cercheremo di essere pronti contro chiunque. Non sarà facile nemmeno per loro. Certo che possiamo vincere la Champions League, tutto è possibile, bisogna solo lavorare per farlo”.

Foto: sito PSG