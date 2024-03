Kvaratskhelia: “Sono in buona forma, darò il massimo per raggiungere gli Europei”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Federazione georgiana, l’esterno offensivo del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha così parlato in vista della sfida contro la Grecia: “Penso di essere in buona forma, darò il massimo per la squadra e spero di poterla aiutare a vincere. Non conta chi segnerà, ma sarà importante scendere i campo, uniti, giocare meglio degli avversari e combattere per ottenere la vittoria”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia