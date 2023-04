Kvaratskhelia si scusa: “Non sono riuscito a rendervi felici, è così difficile vedervi in lacrime”

Il Napoli non è riuscito a ribaltare il risultato di San Siro contro il Milan davanti agli oltre 50mila spettatori. Così, dopo l’eliminazione, Khvicha Kvaratskhelia ha scritto una lettera ai tifosi, pubblicandola sul suo account di Instagram, per scusarsi del rigore sbagliato e di una prestazione al di sotto delle sue qualità: “Mi è difficile vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendermi conto che non sono riuscito a rendervi felice. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti, quindi il sogno continua”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia