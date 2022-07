Kvaratskhelia si presenta: “Grande stimolo giocare con la maglia del Napoli. Darò il massimo”

Kvicha Kvaratskhelia sta già stupendo tutti nel ritiro di Dimaro del Napoli. Il classe 2001 è stato presentato in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro.

Queste sono state le sue parole. “Per me è un grande stimolo giocare con la maglia del Napoli, in una grande squadra, sono venuto qui per giocare. Sono arrivato per dare il massimo qui. Quando ho auvto l’offerta ufficiale del Napoli ho deciso subito, non ci ho pensato su due volte. Sento di aver preso la decisione giusto, mi sono piaciuti molto questi giorni. E’ ancora poco tempo, sono solo sette giorni, quindi servirà ancora un po’ di tempo per ambientarsi”.

Foto: Twitte Napoli