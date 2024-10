Kvaratskhelia: “Scudetto? Normale crederci, possiamo rivincerlo”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ho lavorato per questo ma la cosa importante è la vittoria della squadra. Sono contento e meritavamo di vincere questa sera”.

Ci credete allo Scudetto? “Certo, ci crediamo. Stiamo andando bene, dobbiamo continuare a fare così. Sappiamo che possiamo farlo ancora una volta”.

Come ti trovi con Lukaku? “Mi trovo bene con Lukaku, è una persona gentile e umile e uno dei leader di questa squadra. È un ottimo giocatore. Quando è arrivato a Napoli gli ho detto che era arrivato in una città di calcio, che vive per la passione dei tifosi”.

Foto: sito Napoli