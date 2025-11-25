Kvaratskhelia: “Prima di Luis Enrique non ero così completo. Mi ha migliorato tanto”

25/11/2025 | 16:29:07

Khvicha Kvaratskhelia asso del PSG, ex Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Tottenham.

Queste le sue parole: “Ringrazio Luis Enrique. Non ero così prima, pensavo solo ad attaccare. Ma ho capito che ogni giocatore deve contribuire alla fase difensiva, anche gli attaccanti devono aiutare. Sono migliorato grazie all’allenatore: do tutto, sempre al 100%”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Parlando della condizione del gruppo, ha aggiunto: “La scorsa è stata una stagione lunga, senza molto riposo. Tornare in forma non è facile, ma la squadra è totalmente pronta. Lo dimostriamo ogni partita. Io mi sento molto bene”.

Sulla delicata gara contro il Tottenham, Kvaratskhelia avverte: “Contro il Bayern è stata dura, anche se la ripresa è stata migliore. Ora abbiamo una seconda chance per rimetterci in carreggiata: dobbiamo fare di tutto per vincere”.

Il georgiano ha speso parole importanti anche per Joao Neves, miglior marcatore del PSG: “È uno dei migliori della squadra. Non importa chi segna, vogliamo solo vincere”.

Assenza pesante quella di Achraf Hakimi: “Sostituirlo è complicato. È stato uno dei migliori della scorsa stagione e merita il Pallone d’Oro africano. Il mister sta cercando soluzioni, ma speriamo torni presto”.

Foto: Instagram PSG