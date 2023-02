Kvaratskhelia-Osimhen, fabbrica di gioielli: 2-0 Napoli sul Sassuolo all’intervallo

Il Napoli conduce 2-0 a fine primo tempo in casa del Sassuolo. Un primo tempo spettacolare al Mapei Stadium, per gran parte merito del Napoli, ma anche grazie a un buon Sassuolo, che non è stato a guardare.

Napoli avanti al 12′ con Kvaratskhelia. Gol magico del georgiano che parte da centrocampo, elude l’intervento di due difensori del Sassuolo e poi insacca di destro per l’1-0.

Reazione immediata dei padroni di casa, con un palo colpito da Laurienté un minuto dopo il gol. Il Napoli però assale la preda, ha 10 minuti dove può segnare almeno 4 gol.

Osimhen, ancora Kvaratskhelia, il Sassuolo si salva come può e riparte. Ma al 33′, arriva il 2-0. Osimhen calcia con un destro apparentemente innocuo, Consigli non se l’aspettava, calcola male la traettoria e arriva il 2-0 del Napoli.

Sassuolo che si scuote e trova al 40′ il gol, anche meritato, con Laurienté. Ma il VAR lo annulla per un fuorigioco considerato attivo di Defrel.

Finisce 2-0 il primo tempo, il Napoli vola sempre più in alto.

Foto: Instagram Napoli