Kvaratskhelia: “Napoli è un grande club, sono pronto a lavorare con Spalletti”

Khvicha Kvaratskhelia è pronto per cominciare la sua nuova avventura in Italia al Napoli. L’attaccante prima di salutare la Georgia ha rilasciato un’intervista all’editorialista Sport Express di Igor Rabiner, commentando l’imminente passaggio ai partenopei.

Queste le sue parole.”Trasferirmi in Georgia per questo periodo mi ha fatto molto bene. Il calcio qui è molto popolare. Con Spalletti ho parlato in inglese. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. E’ un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui. Sognavo di giocare in Italia, il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo il Real Madrid, ma il mio sogno si è già avverato”.

Foto: Instagram personale.