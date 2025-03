Kvaratskhelia: “Meritavamo di più. Abbiamo creato tanto. Ma non è ancora finita”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del PSG, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “Penso che meritassimo di più perché abbiamo creato tante occasioni che però hanno sempre trovato le risposte di Alisson. Nulla però è chiuso, dobbiamo prepararci al meglio in vista del ritorno”

Come si trova a giocare in entrambe le fasce d’attacco?

“La cosa più importante per me è giocare, non importa la posizione che sceglie per me il Mister. Devi essere pronto per qualsiasi posizione. In generale abbiamo fatto una bella partita di squadra perché non è facile mettere così in difficoltà il Liverpool”.

L’anno scorso hai giocato due volte contro il Liverpool con il Napoli.

“Sì mi ricordo, una volta abbiamo vinto e una invece abbiamo perso: questo è il calcio. Un saluto ai tifosi partenopei? Ciao Napoli!”.

Foto: sito PSG