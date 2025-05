Kvaratskhelia: “La finale era un sogno per me. Rispettiamo l’Inter, ma meritiamo anche noi di vincere la Champions

07/05/2025 | 23:45:30

Kvhicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della semifinale di ritorno con l’Arsenal: “Sono molto felice, perché siamo in finale e per me era un sogno: è successo tutto così velocemente. Sarà una partita difficile contro l’Inter che merita di essere in finale, li rispettiamo: sono una delle migliori squadre al mondo ma lo siamo anche noi e ci meritiamo di vincere la Champions”.

Foto: Instagram PSG