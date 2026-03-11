Kvaratskhelia: “Importante aver vinto con tre gol di scarto. E’ un piacere giocare con questi compagni”

11/03/2026 | 23:31:55

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Chelsea: “La cosa più importante è aver vinto con tre gol di scarto, sappiamo che nel loro stadio sarà difficile. Partita importante per noi, ora concentriamoci sul ritorno. Ti senti molto comodo con giocatori come loro. È un piacere giocare con loro e sono molto contento. Ma se guardi la partita si vede che attacchiamo e difendiamo insieme e questa è la nostra forza”.

