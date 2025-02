Kvaratskhelia, il primo gol col PSG e il lento ambientamento. Luis Enrique evita di mettergli pressioni

Alla quarta presenza col PSG, nel 4-1 rifilato dalla squadra al Monaco, Kvaratskhelia ha siglato la prima rete della sua avventura parigina. L’ex Napoli è arrivato al PSG a una sessione di mercato di distanza rispetto alle prime avances dell’attuale capolista di Ligue 1, come raccontato nelle scorse settimane. L’Equipe racconta di un ambientamento lento ma progressivo da parte del georgiano, che consapevole delle personalità di spicco e degli innumerevoli campioni presenti in rosa, ha adottato un comportamento riservato, in attesa di entrare in modo più incisivo nelle dinamiche e negli ingranaggi di squadra. Anche Luis Enrique ha riservato nei confronti del classe 2001 un atteggiamento protettivo, cercando di tutelare il giocatore e integrarlo nel modo migliore possibile.

Foto: Instagram PSG