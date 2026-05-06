Kvaratskhelia: “Il mio idolo? Da piccolo adoravo Guti”

06/05/2026 | 11:23:17

In una breve intervista a Dazn, Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato di chi fosse il suo idolo da piccolo, a chi si ispirava. Le sue parole: “Quando ero bambino, adoravo Guti. Guardavo le sue partite e mi piaceva moltissimo il modo in cui pensava il gioco, i passaggi che faceva… era il mio idolo. Avevo persino una maglietta sulla quale io stesso, con un pennarello, avevo scritto ‘Guti’ per giocarci. Quindi sì, era il mio idolo e lo rispetto moltissimo. Abbiamo vissuto bei momenti: io gli ho regalato una mia maglietta e lui me ne ha data una sua che conservo a casa. Abbiamo parlato su Instagram e sono felicissimo”.

Foto: Instagram personale