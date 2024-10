Kvaratskhelia: “I miei sogni? Vincere la Champions con il Napoli e arrivare al Mondiale con la Georgia”

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della Georgia, ha parlato ai canali ufficiali della FIFA, descrivendo i suoi sogni e le sue ambizioni.

Queste le sue parole: “Sogno di vincere la Champions League con il mio club. Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, ma all’inizio non mi sembrava vero. Quando andavo a vedere la Nazionale non avrei mai immaginato che un giorno sarei sceso in campo anch’io, con altri bambini a sostenermi dagli spalti. Ho imparato che tutto è possibile nella vita, purché si abbia la convinzione e la volontà di fare di tutto per realizzarlo. I sogni diventano realtà. Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato il suo sogno diventando un calciatore e giocando per il suo Paese”.

Cosa significa per te poter rappresentare la Georgia? “Voglio essere utile al mio Paese. Considerando quello che faccio oggi, credo che stia aiutando la Georgia e la Georgia stia aiutando me. Sono immensamente orgoglioso di essere georgiano. Ringrazio Dio di essere nato in Georgia e di essere figlio di questo Paese storico. Farò sempre del mio meglio per rendere orgoglioso il mio Paese, indipendentemente da ciò che accadrà dopo”.

Ora la Nations League, poi le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Quanto ti piacerebbe giocare ai prossimi Mondiali? “Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le competenze e il carattere per trasformare questo sogno in realtà”.

Il prossimo sogno più grande di Khvicha Kvaratskhelia?

“Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia