Kvaratskhelia: “Grande prova e grande gol. Rivincere la Champions? Ci proveremo”

18/09/2025 | 00:13:44

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del PSG, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Gol splendido? Sì, stavo bene ed è stato un bel gol. Ho avuto un piccolo infortunio ma abbiamo lavorato con lo staff medico molto bene e stasera ero pronto. Contento di aver giocato e aiutato la squadra. Rivincere la Champions? Penso che nel calcio tutto sia possibile, quindi dobbiamo solo concentrarci sulle nostre partite. Sarà difficile, lo sappiamo, ma vogliamo competere con tutti e ci proveremo”.

Chi vorresti incontrare? Il Napoli? Lui risponde: Non lo so, sicuramente in Champions League sono tutte squadre forti, noi dobbiamo fare le nostre partite ma se ci concentriamo in tutti i 90 minuti sappiamo di poter fare bene”.

Foto: X PSG