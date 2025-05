Kvaratskhelia: “Felice per il Napoli, sarà una grande festa. Finale di Champions? Giocarla è un sogno”

21/05/2025 | 16:20:24

Nel media day per la finale di Champions League, ha parlato anche Kvicha Kvaratskhelia, ex stella del Napoli, ora al PSG.

Queste le sue parole: “Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente, sono felice di essere qui e di giocare questa finale, è un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ci sono stati momenti difficili ma li ho superati e in ogni carriera di un calciatore è molto importante farlo, porterò sempre la Georgia con me e sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese. E’ difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato”.

Conosci l’Inter: “Credo che il mio aiuto non sia necessario, Luis Enrique e il suo staff guardano le partite e sono più bravi di me. Ma so quanto l’Inter sia forte, se ci sarà bisogno del mio aiuto sarò a disposizione”.

E’ vero che guardate le partite del Napoli con Fabian Ruiz?

“Sì le ho guardate, insieme a Gigio anche. Amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli”.

