Kvaratskhelia: “Felice per il gol, ma l’importante è la vittoria. Mi trovo bene con Luis Enrique”

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del PSG, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il gol è importante ma prima viene la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma abbiamo messo concentrazione nei novanta minuti e fatto un buon lavoro”.

Ti sei ispirato a Maradona? “Maradona è uno dei migliori giocatori della storia, è come un Dio a Napoli. Io lo adoro, non l’ho mai visto giocare ma so quanto sia stato grande. Ero un napoletano anche io e l’ho adorato come gli altri napoletani. Si segnare è importante ma lo è ancor di più aiutare la squadra e vincere”.

Come ti trovi con Luis Enrique? “Mi trovo bene con Luis Enrique ma non importa la posizione. L’importante è andare in campo con gioia e io metto tutto me stesso”.

