Kvaratskhelia: “Faremo il possibile per qualificarci al Mondiale. Sarebbe un sogno”

10/10/2025 | 19:03:13

Khvicha Kvaratskhelia, stella del PSG, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale georgiana, lanciando un messaggio di fiducia e determinazione.

Queste le sue parole: “È fantastico che abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci. Voglio ringraziare il mio club, il PSG, che mi ha aiutato molto a tornare al 100% . Mi sono allenato duramente per essere pronto e dare il massimo per la mia nazionale. Faremo tutto il possibile per qualificarci al Mondiale. Conosciamo l’importanza di queste partite e speriamo di seguire al meglio le indicazioni del nostro allenatore”.

Foto: Instagram personale