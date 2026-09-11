Kvaratskhelia: “Fabian Ruiz è sottovalutato, comprende il calcio in modo pazzesco”

11/09/2026 | 18:00:25

Kvaratskhelia in una intervista concessa a The Athletic ha elogiato Fabian Ruiz: “È davvero sottovalutato, perché il modo in cui comprende il calcio è pazzesco. Non so chi l’abbia detto a proposito di Busquets: quando guardi una partita non vedi Busquets, ma quando guardi Busquets, guardi il calcio. È lo stesso per lui, perché non lo vedi, ma la sua capacità di capire il calcio e il modo in cui controlla la partita… il ritmo che riesce a imprimere è di un altro livello”.

foto insta kvara