Kvaratskhelia di testa: 1-0 Napoli a Bergamo dopo 45’. Ko Zappacosta e Olivera

Primo tempo nel segno degli infortuni quello tra Atalanta e Napoli. Davide Zappacosta è uscito al 30′ a causa di un problema alla caviglia. L’incidente è scaturito da un contrasto di gioco con Anguissa, suscitando preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Gasperini ha schierato Hateboer al suo posto, senza cambiare nulla nelle tattiche della squadra. Non è l’unico a fermarsi, perché anche Olivera, dopo un movimento innaturale del ginocchio, si è accasciato a terra costringendo Mazzarri alla sostituzione, al suo posto è entrato Juan Jesus. Il Napoli trova il vantaggio con Kvara al 43′ grazie ad un’incornata vincente su di assist di Di Lorenzo. Il gol annullato a Rrahmani al 34′ non ha condizionato la prova degli azzurri che poco più tardi hanno trovato la via del gol. Un finale di primo tempo folle con il Napoli vicino al raddoppio in più di un’occasione.

Foto: Instagram Napoli