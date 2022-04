Kvaratskhelia, che show: due gol e un assist. Il video

Kvicha Kvaratskhelia è l’acquisto del Napoli per la prossima stagione. Sostituto naturale di Lorenzo Insigne, come vi abbiamo raccontato in queste settimane.

Il giocatore, georgiano, classe 2001, sta giocando i patria alla Dinamo Batumi, nel campionato georgiano.

Ieri, Kvaratskhelia, è stato protagonista assoluto in campionato contro il Gagra, nella gara terminata 5-2 per la Dinamo Batumi. Il promesso sposo del Napoli ha letteralmente dominato la scena con una doppietta, un assist e tante giocate di grandissima qualità.

Nel video allegato, le giocate del calciatore che dalla prossima stagione vedremo all’opera in Serie A.