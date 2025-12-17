Kvaratskhelia: “Ammiro il calcio brasiliano. I miei idoli sono Ronaldinho e Neymar”

17/12/2025 | 13:30:28

Il PSG sfiderà nel pomeriggio il Flamengo, nella finale di Coppa Intercontinentale.

L’ex Napoli, Kvaratskhelia, ha parlato a un canale brasiliano prima della sfida: “Mi piacciono tantissimo i giocatori brasiliani. Nel corso della mia carriera ho giocato con alcuni di loro e contro altri. Per me i migliori restano Neymar e Ronaldinho: sono un loro grandissimo fan. Tutti sappiamo che il talento brasiliano è diverso da quello di qualsiasi altro Paese”.

Foto: Instagram PSG